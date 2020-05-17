Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - HATAY

AA

Adana'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıkma imkanı buldu.Vatandaşlar, saat 12.00'den itibaren dışarıya çıkıp meydan, cadde ve bulvarlarda yürüyüş yaptı.Maske takıp sosyal mesafeye uyan vatandaşlardan bazıları, parklarda egzersiz yaparken bazıları da gölgelik alanlarda vakit geçirdi.- MersinMersin'de, belirlenen saatlerde cadde, meydan ve parkalara giden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.Yürüyüş ve egzersiz yapan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.Polis ekipleri de kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.Sokağa çıkanlardan 66 yaşındaki Ali Saçıkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın insan sağlığı açısından önemine değinerek, "Kısıtlama sağlığımız açısından olumlu bir karardı. Bunun kaldırılması kas yapılarımızın güçlenmesi, temiz hava almamız ve motivasyonumuz için çok iyi oldu. Bugün verilen izinle dışarı çıktım ve yürüyüş yapıyorum, mutluyum." diye konuştu.- HatayHatay'da da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, belirlenen saatlerde meydan ve parkları doldurdu.Maske takarak park ve meydanlara gelen vatandaşlar, yürüyüş ve egzersiz yaptı.Öte yandan polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda sık sık uyarıda bulundu.- OsmaniyeOsmaniye'de, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle kent genelindeki park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.Maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak oturan vatandaşlar, birbirleriyle sohbet etti.Polis ekipleri de sık sık anons yaparak maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.