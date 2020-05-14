Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Adana'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıyor.

Ceyhan Belediyesi ekipleri de ilçede esnafa ücretsiz maske dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca sokak hayvanları için haftanın 2-3 günü 500 noktaya mama bırakıyor, kuşları yemliyor.

- Mersin

Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Ekipler, işletmecilere, iş yerinin temizliği, maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, tek kullanımlık önlük ve havluların tercih edilmesi, randevu usulüne göre çalışılmasına ilişkin kuralları anlattı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentte faaliyete geçen alışveriş merkezlerinde uygulama yaptı.

Vatandaşlara sosyal mesafe ve izolasyon uyarısında bulunan polis ekipleri, bilgilendirme broşürleri dağıttı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon çalışması yaptı, maske dağıtımının yanı sıra sokak hayvanları için belirli bölgelere mama ve su bıraktı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de belediye ekipleri, 3 noktada kurulan pazar yerlerinin girişinde vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı.

Ekipler ayrıca, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, otobüs ve taksi durakları, kamu kurumu binaları, banka şubeleri, hastane ve aile sağlığı merkezleri ile cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

,Muzaffer Çağlıyaner,Sezgin Pancar,Serkan Avcı,Burak Milli