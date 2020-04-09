Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - HATAY

AA

Antakya Belediyesi ekiplerince Hatay Devlet Hastanesinde dezenfeksiyon yapıldı. Hastane bahçesi, otoparkları ve kantinde yıkama ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.Pazar girişlerinde ise dezenfektan stantları kuruldu. Pazarcı esnafına ve vatandaşlara maske dağıtılıp sosyal mesafenin korunması konusunda uyarı yapıldı.Belediye ekiplerince gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinde ruhsat ile hijyen denetimleri de sıklaştırıldı.