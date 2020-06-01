Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı - ADANA

AA

Adana'da bir grup restoran işletmecisi kısıtlamanın kaldırılması dolayısıyla bir restoranda bir araya gelerek davul zurna eşliğinde kurban kesti.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle belirlenen yeni kurallara uygun olarak işletmelerinde düzenleme yaptıklarını belirtti.Serttaş, "Yaklaşık iki aydır esnaf arkadaşlarımızın kepenkleri kapalıydı. Normale geçişte arkadaşlarımıza destek, moral motivasyon hem de hayırlı bir başlangıç olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah bereketli bir başlangıca adım attık." dedi.