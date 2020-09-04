Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

AA

Adana'da 43 dereceyi bulan hava sıcaklığı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde, sokak ve parklar sıcak hava nedeniyle boş kalırken, vatandaşlar kapalı mekanlarda ya da gölge yerlerde durmayı tercih etti.

- Mersin

Hava sıcaklığının 36 derece olduğu Mersin'de, sahil bandı, park, bahçe, çocuk oyun alanları, teniz kortlar, spor alanları ve caddelerin boş kaldığı gözlendi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girdi.

- Hatay

Hatay'da 41 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle kentin işlek cadde, meydan, bulvar ve parkları boşaldı.

Antakya ve İskenderun'daki birçok cadde ve sokak boş kalırken, insanların park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştığı görüldü.

- Osmaniye

Osmaniye'de 43 dereceye çıkan hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sıcak hava ve nem nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda kalanlar park ve yeşil alanlardaki gölgelik yerlerde durmayı tercih etti.

,Muzaffer Çağlıyaner,Erdal Türkoğlu,Ümit Kahrıman