HABERTURK.COM

Yunanistan Başbakanı Nikos Miçotakis, Atina ile Ankara arasında Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarına ilişkin sorun diplomatik yollarla çözülemezse konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını söyledi.

Haftalık To Vima gazetesine bir röportaj veren Miçotakis, "Açıkça söylemeliyiz ki, eğer bir çözüm bulamazsak (deniz yetki alanları konusunda) Yunanistan'ın tanıdığı tek farkı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı gibi bir uluslararası kuruma taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Güney Kıbrıs yönetimi de Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak açık deniz maden haklarının korunmasını istemişti. Güney Kıbrıs'ın bu girişimine henüz Ankara'dan bir yanıt gelmedi.

Türkiye, geçtiğimiz ay Libya'da uluslararası tanınırlığı olan hükümetle, iki ülkenin Akdeniz kıyıları arasında özel ekonomik bölge oluşturulmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimleri, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürerek, anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuşlardı.