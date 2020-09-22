Doğu Akdeniz Gaz Forumu: Türkiye'ye rakip altı ülke bölgesel kuruluş için anlaşma imzalarını attı

Altı ülkenin oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla, bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.

Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün video konferansla yapılan törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'den doğalgaz ihracatını teşvik etmek isteyen altı ülkenin oluşturduğu forum, resmi bir statü kazandı.

Grup, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çıkarma tartışmasında, Türkiye'nin bölgesel rakiplerini bir araya getiriyor. Ayrıca İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini umuyor.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, daha önce Filistin Yönetimi'nin de anlaşmaya imza koyacağını bildirmişti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Yönetimi'nin de Forum'un bir parçası olduğunu söyledi.

Fransa da Forum'a katılma başvurusu yaparken, ABD ve Avrupa Birliği gözlemci statüsü talep etti.

Steinitz, Forum'un "İsrail için Arap ve ve Avrupa ülkeleriyle bölgesel işbirliği getirdiğini, tarihte bir ilk olduğunu ve İsrail gazını Ürdün ve Mısır'a ihraç etmek için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ve bunun daha başlangıç olduğunu" söyledi.

https://www.youtube.com/watch?v=1F2zyyj-V38&feature=youtu.be

Kahire yılbaşında İsrail gazı almaya başladı

Mısır yıl başında, Avrupa ve Asya'ya olası yeniden ihraç amacıyla İsrail gazını ithal etmeye başlamıştı.

2015'te Zohr sahasında yapılan doğalgaz keşfi, Mısır'ın enerji piyasasına ilgisini artırdı ve kendisini gaz ihracatında bölgesel bir merkez olarak sunmasını teşvik etti.

Ancak bölgesel politikalar, altyapı ve nakliye maliyeti ve Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki komşularıyla rekabet, Kahire adına bölgeden gaz çıkartma ve taşıma işlemine zorlaştırıyor.

Mısır ve Yunanistan'ın Ağustos ayında, imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması üzerine, Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine geri dönmüştü.