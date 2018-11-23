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Samandağ bölgesinde özellikle kışın dalış yapılabildiğine dikkati çeken İğde, "Vatozların genellikle çiftleşmek için sığ suları tercih ettiğini ve 0-15 metreler olduğunu biliyoruz. Bu alan da bu bölge de kıyıda kalıyor. Burası genellikle lodosun etkisinde kaldığı için yazın buralara dalış yapmıyoruz ama kışın şark rüzgarlarının esmesiyle birlikte bu bölgedeki görüş inanılmaz güzel oluyor, aşağıda 20-30 metrelik görüşle karşılaşabiliyoruz. Tesadüfen vatozların çiftleşme dönemi olduğunda Türkiye'de burası inanılmaz bir dalış noktası olabiliyor, özellikle de kışın." dedi.