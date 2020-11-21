Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde, karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 1, Erzurum ve Ardahan'da 0, Tunceli'de 1, Erzincan ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da ise 3 derece olması bekleniyor.