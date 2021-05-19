Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri ve sporcular katıldı.

Kutlama programları, şehitlik ziyareti ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda 19.19'da İstiklal Marşı'nın okunması ve havai fişek gösterisi etkinlikleriyle devam edecek.

Öte yandan Türk bayrakları asılan jandarma ve polis araçları sirenler eşliğinde kentte konvoy oluşturdu.

- Tunceli

Tunceli'de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduğu törene kurum amirleri ve antrenörler katıldı.

Kutlama programları gün içinde çeşitli etkinliklere devam edecek.

- Erzincan

Erzincan'da belediye önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, kurum müdürleri ve milli sporcular katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Vali Hüseyin Öner, 25, Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve sporcular katıldı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa kurum müdürleri, sporcular katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende sporcular jimnastik, judo ve güreş gösterisi yaptı.

- Iğdır

Iğdır'da belediye önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene sporcular ve gençler katıldı.