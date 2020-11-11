Doğu Anadolu'da 3 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

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AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 1 iken Erzurum'da 0, Erzincan'da 3, Tunceli'de 4, Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 18, Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Ağrı'da 11, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da ise 6 derece olması bekleniyor.