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Doğu Anadolu'da bayram namazı eda edildi

Doğu Anadolu'da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Doğu Anadolu'da bayram namazı eda edildi
AA

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde maskelerini takarak camilerde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyulması nedeniyle camilerde yer olmayınca vatandaşlar, cami avlularında saf tuttu.

Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da da vatandaşlar, "tam kapanma" nedeniyle evlerine en yakın camilere giderek bayram namazını eda etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, Evliya Camisi'nde kıldığı bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı buruk kutladıklarını söyledi.

Salgın gölgesinde bayram kutladıklarını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Bayramlar kardeşliği, aramızdaki bağlara, dayanışmaya ve güzel duygulara vesile olan günlerdir. Bunun kıymetini bilelim, ülkemizin içinde bulunduğu huzurun, güvenin kıymetini bilelim. Bu duygu ve düşünceyle Kars'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, hastalıktan dolayı bu bayram da ziyaretleri biraz erteleyelim, telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım. İnşallah sabredelim, bayram sonu bütün ülkemiz bayramı hep birlikte yaşasın, herkese sağlık ve huzur içerisinde bir bayram diliyorum."

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