Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

AA

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çelenk sundu.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesinin bar, mehteran ve kadın halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Program, askeri birliklerin tören geçişiyle son buldu.

Törene, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de valilik bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından kutlamaların yapılacağı Kongre Caddesi'ne geçildi.

Törende, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ve katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Günün anlam ve önemini ifade eden şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalar, resmi geçit töreni ile sona erdi.

- Erzincan

Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki kutlamalar, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Makas, Ala ve Aksun, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Makas, Ala ve Aksun, aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu ve 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının marşlar seslendirdiği tören, askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

- Kars

Kars'ta da Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Kars Garnizon Şehitliğinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kars Garnizon Şehitliği, Kars Şehitliği Müzesi'nin de ziyaret edildiği törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin öneminden bahsederek, "Canlarınızı ve kanlarınızı uğrunda feda ederek miras bıraktığınız bu kutsal vatanın her zerresinin bizlere mukaddes emanetiniz olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ve bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu, ilelebet yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten haykırıyoruz." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da ise Abide Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Osman Varol ve beraberindekiler, alanda bulunan Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bırakarak dua etti.

Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrası, tören programı Adalet Sarayı önünde devam etti.

Törende Vali Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın ve Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, asker, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçit töreninin ardından Vali Varol ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı.

- Iğdır

Iğdır'da belediye önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim makamında tebrikleri kabul etti.

Belediye Meydanı'ndaki tören alanına geçen Sarıibrahim, beraberindeki Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Taş ile vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı.

Tören, halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.