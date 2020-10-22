Doğu Anadolu'da çaylar engellilerin ürettiği karton bardaklardan içilecek

AA

AİÇÜ'nün SERKA iş birliğinde yaptığı projeyle, engellilerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla üniversitenin yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi binasında 200 metrekarelik alanda Engelsiz Yaşam Merkezi Üretim Tesisi kuruldu.

Engellilere istihdam sağlayan proje kapsamında önce eğitim alan engelli 20 kişi, bu tesiste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde maske takıp karton çay ve su bardağı, ıslak mendil ve peçete üretiyor.

Asgari ücret üzerinden sigortalı olarak çalışan engelliler, her gün binlerce karton bardak, ıslak mendil ve peçete üretimiyle kentin ihtiyacını karşılıyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluma katkıyı önemsediklerini ve bu çerçevede geçen yıl yüzme projesi kapsamında engellilerin de içinde bulunduğu 3 bin çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Engellilere balık yemeyi değil de tutmayı öğretecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Karabulut, "20 kardeşimiz peçete, pet bardak ve ıslak mendil üretimi gerçekleştiriyor. Genç kardeşlerimizin çalışma heveslerini görüyoruz, dezavantajlı olmalarına rağmen bu özelliklerini bir anlamda unutarak topluma yararlı bireyler olduklarını hissettiklerinde daha mutlu olduklarını görüyoruz. O mutluluk bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Karabulut, projede üretime katkıda bulunanlar için bedensel ve sportif gelişimlerini sağlamak adına yüzme havuzlarında etkinlikler yapılacağını anlatarak, "Tesisimizdeki üretim sayısı gittikçe artacak. Günde ortalama 100 bin civarında karton bardak üretimi gerçekleştireceğiz. Daha sonra bazı eksikliklerimizi tamamlayarak bunu Ağrı'nın da ötesine taşıyıp Doğu Anadolu'nun ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.