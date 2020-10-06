Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık 2 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 4, Kars'ta 5, Erzincan'da 8, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 24, Iğdır ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 16, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.