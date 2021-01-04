Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

Adana'da bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan'da 17, Ağrı'da 15, Erzurum'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzurum'da 2, Erzincan'da 9, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Iğdır'da 4, Ağrı'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 49, Konaklı'da 33, Sarıkamış'ta 31 santimetre ölçüldü.