Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye düştü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Tunceli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batı yönlerinden 30 ila 50 kilometre kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 3, Erzurum ve Iğdır'da 6, Tunceli'de 7, Erzincan'da 8 ve Kars'ta sıfırın altında 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 25, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Kars'ta 19, Erzurum ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.