Doğu Anadolu'da kar uyarısı

AA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yoğun kar etkili olacak.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman saatte 70 kilometre kuvvetinde esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 10, Hakkari'de 7, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.