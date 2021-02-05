Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars'ta 11, Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Günün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Kars ve Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de 52, Palandöken'de 108 santimetre ölçüldü.

Tipi, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.