Doğu Anadolu'da kayağın parlayan adresi: Ergan Dağı

AA

Ergan Dağı'nda 8 yıl önce hizmete açılan ve yeni olmasına rağmen her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan merkez, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.

Uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerini ağırlayan kayak merkezinin toplam pist uzunluğu yaklaşık 12 kilometre.

- Gece kayak yapma imkanı

Munzur sıradağlarının eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki kış sporları merkezinde, saatte 2 bin 700 kişi taşıma kapasiteli yeni teknoloji telesiyej sistemi ve saatte bin kişi taşıma kapasiteli teleferik sistemi bulunuyor.

Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz bir tatil fırsatı sunan kayak merkezinde vatandaşların önemli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler de yer alıyor.

Erzincan'a kışın tatile gelmek isteyenlerin konaklama ihtiyaçları, farklı özellikteki çok sayıda otel, apart ve misafirhane ile karşılanıyor.

Yapılan ışıklandırma sistemiyle kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunulan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

İşletmesi İl Özel İdaresinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde sezona "merhaba" diyen kayak merkezindeki görevliler, kar yağışının etkili olduğu günlerde snowtrackla pist düzenleme ve kar sıkıştırma çalışması yürütüyor.

Aileleriyle merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, doğayla iç içe çocuklarıyla kayak yapıp, kızak kayarak gönüllerince eğleniyor.

- Doğal güzelliği ve uzun pistleriyle kayakseverleri cezbediyor

Kayak merkezine gelen ziyaretçilerden Erhan Merzifonluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasretle bekledikleri kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ergan Dağı'nda ailecek kayak yapmayı özlediklerini ifade eden Merzifonluoğlu, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı Kayak Merkezi bu anlamda gerçekten değerlendirilmesi gereken önemli kayak merkezlerinden biri. Doğal güzelliği ve pistlerin uzunluğuyla, kayak tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinden biri. Allah'a çok şükür yağan kar bizi çok mutlu etti. Ben kar yağar yağmaz ailemle birlikte buraya geldim. Çocuklarımız hemen kızaklarla karın keyfini çıkarmaya başladılar."

Kayak sporcusu Rıdvan İkbal Çimen ise kayak sezonunun geç ama güzel başladığını belirtti.

Yağan kar üzerinde mart ve nisan ayına kadar kayak yapabileceklerini aktaran Çimen, "Türkiye'deki bütün kayak pistlerini gördüm ancak Ergan Dağı Kayak Merkezi gibi durmadan aralıksız bir şekilde kayabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok. Ergan Dağı kar kalitesi açısından da doğal güzelliği açısından da birçok kayak merkeziyle yarışacak düzeyde. Herkesi buraya bekliyorum." diye konuştu.

Milli kayak sporcusu Ayşe Kader Yavuz da Ergan Dağı'nda kayak sezonunu açtıklarını anımsatarak, "Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir antrenmanlarıma ara vermiştim. Sıkı bir çalışma ile müsabakalarda birincilik hedefliyorum." ifadelerini kullandı.