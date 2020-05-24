Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı - ERZİNCAN

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Halitpaşa, Ordu ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.Bayrama rağmen halkın sokağa çıkmadığı kent genelinde denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.