Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar boş kaldı - ERZİNCAN

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Halitpaşa, Ordu ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.Bayrama rağmen halkın sokağa çıkmadığı kent genelinde denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR