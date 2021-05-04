Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ağrı ve Ardahan'da 5, Kars’ta 6, Erzurum’da 8, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.