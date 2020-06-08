Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Iğdır ve Erzincan'da 14 Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars ve Erzurum'da 27, Ardahan'da 25 derece olacak.