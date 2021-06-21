Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Ağrı ve Kars'ta 13, Tunceli'de 14, Erzurum'da 16, Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 37, Ağrı ve Erzincan'da 34, Erzurum ve Kars'ta 32, Ardahan'da ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.