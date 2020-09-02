Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

'Hafter milisleri ateşkesi ikinci kez ihlal etti'

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı'da 13, Erzurum'da 14, Erzincan ve Tunceli'de 17, Iğdır'da ise 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 ve Kars'ta 27 derece olacak.

Yetkililer, sıcaklık nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.