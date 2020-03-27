Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, Erzincan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, Ağrı ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Tunceli'de 5, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8 ve Kars'ta sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise, Iğdır'da 18, Erzincan'da 14, Tunceli ve Kars'ta 13, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 9 derece olacak.