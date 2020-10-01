Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde geçmesi beklenen bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Iğdır'da 11, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.