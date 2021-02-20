Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

AA

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşların uyduğu görüldü.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerinde kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.