Doğu Anadolu'daki 4 ilde Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi

AA

Ardahan'da, İçişleri Bakanlığının ek genelgesine göre, şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapan toplu taşıma araçlarına yönelik Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirilen denetimler, Kars Garajı ve otobüs terminalinde yapıldı.

Burada vatandaşlar ve taşımacılık yapan firmaların görevlileri, Gümrükçü ve beraberindekilerce salgına karşı bilgilendirildi.

Gümrükçü, denetimlerde yaptığı açıklamada, yeni genelge doğrultusunda ilde kontrollerin yapıldığını söyledi.

Normal hayata dönmek için söz konusu çalışmaların yapıldığını dile getiren Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Bu denetimler ve çalışmalar vatandaşımızın sağlığı için yapılıyor. Amacımız en kısa sürede normal hayatımıza dönmektir. Bunun için de herkesin kurallara azami derecede uyması gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa o kadar hızlı şekilde normal hayatımıza döneriz."

Denetimler sırasında ekip araçlarından da kurallara uyulması konusunda anonslar yapıldı.

- Tunceli

Tunceli'de, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ulaşım araçları denetlendi.

Valilik koordinesinde, jandarma, polis ve kamu kurumlarının müdür ile personelinden oluşan ekipler, il merkezi ve 7 ilçede Kovid-19 denetimi yaptı.

Kent genelinde şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçları ve otogarları kontrol eden ekipler, vatandaşlara kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Denetlemelere katılan ekipler, sürücü ve yolcuları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Vali Mehmet Ali Özkan da Kovid-19 salgını ile ilgili valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, havaların soğuduğu bu dönemde hastalıkla mücadele hususunda hepimizin tedbirli ve özenli davranması gerekiyor. Lütfen komşu ve akraba ziyaretleri, apartman toplantıları, altın günleri ve hasta ziyaretleri gibi alışkanlıklarınızı bir süreliğine erteleyiniz." uyarısında bulundu.

- Erzincan

Erzincan'da ise ekipler, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde toplu taşıma araçları ile okul servislerinde kontroller yaptı.

Ekipler toplu taşıma araçlarına binerek vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları hususunda uyarıp, otobüs şoförlerinden kural ihlallerini "155 Polis İmdat" hattına ihbar etmelerini istedi.

- Kars

Kars'ta da polis ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksilerde sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin uygulama yaptı.

Uygulamada Kovid-19 tedbirlerini anlatan polis ekipleri, sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.