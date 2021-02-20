Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum'un doğusu ile Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da hafif kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 13, Erzurum ve Kars'ta 12, Erzincan ve Ağrı'da 8, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan, Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 5 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 91 ve Konaklı'da 47 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayının yanı sıra dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.