AA

Doğu Anadolu'daki 6 ilde 657 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, kar ve tipi nedeniyle 657 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Bölge genelinde etkili olan, halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden Erzurum'da 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da gece başlayan, yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde 8, ilçelerden Refahiye'de 85, İliç'te 5, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'de 7, Çayırlı'da 35, Tercan'da 30, Kemah'ta 25 ve Üzümlü'de 8 olmak üzere, 208 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 12 ekip, 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe ve 6 bıçaklı kamyon ile kapalı yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

- Iğdır

Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kentteki bazı vatandaşlar evlerine ulaşmak için kar küreyip yol açtı, bazıları da su şebekelerinin donması yüzünden çeşmelerden evlerine su taşıdı.

- Tunceli

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, kapalı köy yollarında aralıksız çalışma yürütüyor.

Kent genelinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

- Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipiden dolayı Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisi ulaşıma kapandı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkisini sürdüren kar yağışı ve tipiden dolayı il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, iş makineleri desteğinde çalışma yapıyor.

,Barış Yalçınkaya,Kağızman Ali Çelik,Hüseyin Yıldız,Muhammet Mutaf,Abdullah Söylemez