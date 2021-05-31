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Doğu Anadolu'daki 6 ilde hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Doğu Anadolu'daki 6 ilde hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
AA

Erzurum'da Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen kampanya kapsamında, kentteki alışveriş merkezlerinin yanı sıra kent meydanındaki bazı noktalara kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Bir alışveriş merkezine kurulan standa gelen Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve beraberindeki kent protokolü ile adli erkan, kolluk kuvvetleri ve kurum temsilcileri kitap bağışında bulundu.

Başsavcı Bölükbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığınca Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla "Bir kitap bir umut" adı altında bağış kampanyası düzenlediğini hatırlattı.

Vatandaşların kampanyaya katılarak ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneleri şenlendirmelerini isteyen Bölükbaşı "Cezaevindeki hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamalarını ve kendilerini geliştirmek için kitap okuma alışkanlığını geliştirmelerini istiyoruz. Cezaevindeki hükümlülerin ıslahı bizim için çok önemli. Onların topluma kazandırılması ve topluma daha iyi birey olarak dönmeleri için çeşitli eğitim tedbirleri uyguluyoruz. " dedi.

Bölükbaşı, hükümlülere yönelik iş yurtları aracılığıyla çeşitli iş kollarında sürdürdükleri faaliyetler kapsamında, hükümlülerin sonraki hayatlarında yeni iş edinmelerine ve bunlardan gelir elde etmelerine olanak sağladıklarını dile getirdi.

Haziran ayının 15'ne kadar sürecek kampanyaya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 1000 kitap, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin de 1500 kitap bağışı yapacaklarını açıkladı.

- Tunceli

Söz konusu kampanyanın başlaması dolayısıyla Tunceli Adliyesi bahçesinde gerçekleştirilen programda ise Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ve adliye personeli, oluşturulan stantta kitap bağışında bulundu.

Kampanya çerçevesinde kentin çeşitli noktalarına kitap bağış standı kurulduğunu ifade eden Atbaş, "Değerli Tuncelili hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Programa, İl Kütür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu da katıldı.

- Ardahan

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ardahan Adliyesi'nde organize edilen kampanyaya, yargı mensuplarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda kişi katıldı.

Burada konuşan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kampanyaya ilk gününde rekor destek sağlandığını anlatarak, "Kitap bağış kampanyamızın toplum tarafından desteklenmesini önemsiyoruz. Sizlere umuda vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılardan bazıları, adliyede kurulan stantdaki görevlilere cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ulaştırılmak üzere kitap bağışında bulundu.

- Ağrı

Ağrı'da da Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye önünde kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Ata İlhan, burada yaptığı konuşmada, kitapların girdiği cezaevlerinde bugüne kadar birçok vatandaşın üniversiteyi bitirdiğini söyledi.

Ekinlik, katılımcıların kitap bağışının ardından sona erdi.

- Erzincan

Erzincan Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen organizasyonda, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve çeşitli kurumların müdürlerinin katılımıyla kitap bağışı için stant açıldı.

Başsavcı Çiçek, buradaki konuşmasında, katılımcıları kitap toplama kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Adliye personelinin de katıldığı programda katılımcılardan bazıları, konuşmalar sonrası stanttaki görevlilere cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ulaştırılmak üzere kitap bağışladı.

- Iğdır

Iğdır'da da adliye bahçesinde gerçekleştirilen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener öncülüğünde, Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Iğdır Adliyesi personelince stant oluşturuldu.

Başsavcı Ener, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap bağışlarının ilk ve orta okullara yapılan bağışlar kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, "Toplum içerisinde suça karışmış insanların tekrar suça karışmasının önlenmesi ve topluma faydalı hale gelmesinin yegane kurumu ceza infaz kurumlarıdır. İnşallah Iğdır Ceza İnfaz Kurumumuzu Iğdır'ımızın önemli kütüphanelerinden biri haline getireceğiz. Böylece cezaevlerindeki vatandaşlarımıza ıslah olma ve kendilerini geliştirme şansını vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in ilk kitap bağışını yaptığı stantdaki görevliler, vatandaşların kitap bağışlarını kabul etmeye başladı.

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