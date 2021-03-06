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Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

Erzurum'daki Palandöken, Kars'taki Cıbıltepe, Erzincan'daki Ergan ve Ağrı'daki Küpkıran kayak merkezlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu
AA

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi kayak merkezlerine gidenler kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne giden yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Kayakseverlerden Emirhan Kızılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kısıtlamaların kaldırılmasıyla Palandöken'e geldiğini belirterek, "Kısıtlamaların kaldırılması iyi ve moral oldu. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz." diye konuştu.

Mustafa Turan ise ailece Palandöken'e geldiklerini ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla mutlu olduklarını anlatarak, "Kovid-19 günlerinde Palandöken'e gelip çocuklarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz. Kısa süreli de olsa Kovid-19 tedbirlerine uyarak eğlenip eve döneceğiz." ifadelerini kullandı.

- Turistler Cıbıltepe'de güneşli havanın keyfini çıkardı

Son yağışlarla ikinci etap pistlerde kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise pistlerde yoğunluk oluşturan turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, yasakların kısmen gevşetilmesiyle kayak merkezinde hareketlilik yaşandığını anlattı.

Oteller olarak gerekli bütün tedbirleri sezon başından beri uyguladıklarını aktaran Sönmez, "Bugün vatandaşlarımız hem otellerimizi doldurdular hem de günübirlik misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Kar yağışı bekliyoruz. Bu da sezonumuzu nisan ayı başlarına kadar uzatacak." dedi.

Kayak severlerden Hakan Taşdemir kısıtlamanın kalkmasıyla merkeze gelerek güzel havada kayak yaptıklarını belirtti.

- Erzincanlılar hafta sonunu Ergan Dağı'nda geçirdi

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yoğunluk oluşturan turistler kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Kayakseverlerden Büşra Demirdaş, uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu dışarı çıktıklarını anımsattı.

Kayak yapmayı özlediklerini dile getiren Demidaş, "Kısıtlamaların kalkması bizim için büyük fırsat oldu. Biz de bu fırsatı kayak merkezine gelerek değerlendirmek istedik. Keyifli bir gün oluyor." diye konuştu.

- Ağrılılar Küpkıran'da yoğunluk oluşturdu

Ağrı'da da vatandaşlar hafta sonunu Küpkıran Kayak Merkezi'nde kayak yaparak değerlendiriyor.

Çocuklarıyla merkeze giden aileler, kayak ve snowboard yapıp, kızak kayarak güzel zaman geçirdi.

Kayak merkezinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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