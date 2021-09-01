Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın fırtına bekleniyor

AA

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın fırtına olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına, yüksek kesimlerinde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.