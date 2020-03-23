Doğu Anadolu'nun karla kaplı eğimli noktaları için çığ uyarısı yapıldı

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Erzincan ve Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 5, Erzurum'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 19, Erzincan ve Iğdır'da 17, Erzurum'da 12, Ağrı ve Kars'ta 11, Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı Ardahan'da 2, kayak merkezlerinden Palandöken'de 98, Ergan'da 80 ve Sarıkamış'ta 60 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek, bu tehlikeye karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.