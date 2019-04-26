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Yörenin, yılın altı ayı kar altında kaldıklarını anlatan Yıldız, "Burada kış ve bahar mevsimi çok zor geçiyor. Gölün yüzeyi kasımda buz tutuyor ve mayıs ayına kadar çözülmüyor. Mezramızda şu an yaklaşık 15 hane kalıyor ve hemen hemen hepimiz balıkçılık ve çiftçilik ile geçimimizi sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla mezramızdaki hane sayısı daha da artacak. Balık sezonu başladığında gölde olta veya ağla avlanıyoruz. Buzun çözüldüğü yerlerde ise sandalları çıkarıyoruz" diye konuştu.