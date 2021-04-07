Doğu Anadolu'nun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Doğu Anadolu'nun "zirve" kayak merkezleri konuklarını ilkbaharda da ağırlıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden yüksek rakımlı Erzurum'daki Palandöken ve Kars'taki Cıbıltepe kayak merkezlerinde, kayak sezonu nisan ayında da devam ediyor.

Doğu Anadolu'nun
AA

Kayak sezonunu Türkiye'de ilk açıp en son kapatan kayak merkezlerinden Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen alınan tedbirler ve mart ayının son günlerinde yağan kar nedeniyle nisan ayında da yerli ve yabancı kayakseverlerle şenlendi.İleri düzey başta olmak üzere orta ve kolay diye nitelendirilen 55 pistiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken, nisan ayının ortalarına kadar misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.

Mart ayındaki yağış nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu merkezde, bazı oteller sezonu bitirse de özellikle 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait pistlerde kayak heyecanı devam ediyor.Dedeman Otelleri Genel Müdürü Veli Tuzak, AA muhabirine, salgın nedeniyle birtakım tedbirler alarak sezona başladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı "Güvenli Turizm Sertifikası" aldıklarını ifade eden Tuzak, "Pandemi dünyanın sorunu ama aralık sonu itibarıyla özellikle yıl başında hafta sonu yasaklarının konaklayan misafirlere yönelik kalkmasıyla çok iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Sömestir döneminde yüzde 100 doluluklara ulaştık. Onun haricinde de yüzde 80 doluluklara ulaştık. Pandemiden kaynaklı yurt dışına gidemeyen misafirlerin iç pazara yönelmesiyle yerli pazarda bir hayli hareketlilik vardı." dedi.

- "Ramazan Bayramı'na kadar Palandöken'de kayak yaptırabiliriz"

Tuzak, kayak sezonunun nisan ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, salgına rağmen dolu dolu bir sezon geçirmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.Pistlerin tamamının halen açık olduğunu dile getiren Tuzak, "Kayak yapmak isteyenlere Ramazan Bayramı'na kadar Palandöken'de kayak yaptırabiliriz." ifadesini kullandı.

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da salgın nedeniyle sezona sıkıntılı başladıklarını ancak daha sonra bazı önlemlerle işlerini ayarladıklarını ifade etti.

Rezervasyonların yılbaşına doğru hızlanmaya başladığını aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli figür, yurt dışındaki kayak merkezlerinin kapalı olmasıydı. Bununla rezervasyonlarımız arttı. Güzel bir sezon geçirdik, güzel de kar yağdı. Bu yıl CAT3-A yapıldı. Erzurum'a gelen uçaklarda hiçbir rötar ve iptal söz konusu olmadı. Bu bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne çıkardı. Diğer kayak merkezlerine karın biraz geç gelmesi teknik alt yapıdaki eksiklikler Palandöken'i Türkiye'deki kayak merkezlerine göre bu yıl bir adım öne geçirdi. Şu anda da pistlerimizde yaklaşık bir metre kar var. Bazı işletmelerimiz sezonu kapattı ama özellikle belediyenin tesisleri açık."

- Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cıbıltepe'de de sezon dolu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasındaki Cıbıltepe'de, nisan ayında kayak sezonu dolu dolu geçiyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak gönüllerince eğleniyor.Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel'in Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, son yağan karlarla beraber sezonun nisan ayına sarktığını söyledi.Sönmez, nisan ayı olmasına rağmen pistlerde henüz bir bozulma yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı pandemi sürecinde sezonu kazasız belasız geçirdik. Kayak merkezimizde sıfır vaka ile bu süreci atlattık. Mart ayını geride bıraktık, tesislerimizde, mekanik tesislerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Şu anda nisan ayının ilk haftasında her taraf bembeyaz, misafirlerimiz kayağın keyfini doyasıya çıkarıyorlar. Doluluk ve karlılık anlamında beklentilerimizin üzerinde bu sezonu tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu üzerine katarak devam ederiz."

İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Yaren Gül de Sarıkamış'a hayran kaldıklarını anlatarak "Nisan ayında gerçekten pistler çok güzel. Sarıçam ormanları arasında kayak yapmak çok eğlenceli." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Van Gölü, oyların yüzde 94'ünü aldı
KÜLTÜR-SANATVan Gölü finale kaldı
'Muallim'e ABD'den 5 ödül
KÜLTÜR-SANATABD'den 5 ödül
'Semaver ve Kumpanya' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'Semaver ve Kumpanya' İş Sanat'ta
Müjde Ar: 'Bir an önce iyileş'
KÜLTÜR-SANAT'Bir an önce iyileş'
'Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'İmkânsız Eve Dönüş' Pera Müzesi'nde
Devlerin filmi 285 milyon dolar hasılat elde etti
KÜLTÜR-SANAT125.8 milyon dolar kâr
“Klasik Müziğin Ustaları” Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT“Klasik Müziğin Ustaları” Borusan Sanat'ta
Aslı Narin’in “Bir Başkası İçin Ben” sergisi açıldı
KÜLTÜR-SANAT“Bir Başkası İçin Ben” sergisi açıldı
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali afşi hazır
KÜLTÜR-SANAT Uçan Süpürge Festivali afişi hazır
“Tutunmak” sergisi Yapı Kredi bomontiada'da
KÜLTÜR-SANAT“Tutunmak” sergisi Yapı Kredi bomontiada'da