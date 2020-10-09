Doğu Anadolu’da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 1, Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Erzurum'da 21, Ağrı'da 20, Ardahan'da 19, Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.

- Kars'ta araç camları kırağı ile kaplandı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Kars'ta araç camları kırağı ile kaplandı.

Sabah işe gidenler araçlarının camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi.

Kent sakinlerinden Mehmet Yılmaz, havaların artık soğuduğunu ifade ederek, "Hava sıcaklığı eksiye düşmeye başladı, sabah işe giderken aracın camının kırağı tuttuğunu gördüm ve temizledim. Havaların soğumasıyla sobaları, doğal gazı yakmaya başladık." dedi.