Doğu At Ensefaliti virüsüne karşı önlemler alınmaya başlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor. Peki Doğu At Ensefaliti nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?