Doğu'da 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

AA

Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, evlerinin yakınındaki park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Masal Park ve tarihi Kars Kalesi eteklerindeki bisiklet parkurunu gezdi. Maske taktıkları gözlenen çocuklar doyasıya eğlendi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bazı çocuklar top oynayıp bisiklet binerken, bazıları da babalarıyla hayvan otlatıp eşeğe binerek özgürlüğün tadını çıkardı.

Iğdır’da ise aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uyarak park ve yeşil alanlara koştu.

Uzun bir süredir evlerinden dışarı adım atamayan ve bugün sokağa çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar, maske takarak dolaştı.

Çocuklardan Eilfnur Karadağ, dışarıda olamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "İnşallah koronavirüs salgını biter, eskisi gibi yine dışarıda olur ve arkadaşlarımızla zaman geçiririz." dedi.

Ağrı'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 yaş ve altı çocuklar, verilen 4 saatlik izinle güneşli havayı fırsat bilerek park ve bahçelerde gönüllerince eğlendi.

,Cüneyt Çelik,Bülent Mavzer,Abdullah Söylemez