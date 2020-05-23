Doğu'da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - AĞRI

Ağrı kent merkezi de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.Kentin en işlek cadde ve sokakları ile mahallelerde uygulama yapan polis, karşılaştıkları vatandaşları kısıtlamayı hatırlatarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyardı.İhtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlere giden az sayıda kişinin de maske taktığı gözlendi.Eleşkirt ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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