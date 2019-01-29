Doğu Demirkol'dan Kıbrıs'a çıkarma

Doğu Demirkol, Kıbrıs'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Demirkol, kariyerinde ilk kez Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Demirkol, hayranlarıyla Yakın Doğu Üniversitesi AKS Salonu'nda buluşacak.

10 Şubat'ta sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisini Kıbrıs'ta ilk kez sahneleyecek olmasından dolayı ayrı bir heyecan yaşıyor.

BKM Mutfak Organizasyonuyla sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, kendi yaşantısından ve gözlemlerinden oluşan anlatımlarıyla Kıbrıslıları güldürecek.