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Doğu Demirkol hemşirelere özel gösteri

Doğu Demirkol, 12 - 18 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında hemşireler için sahneye çıktı

Doğu Demirkol hemşirelere özel gösteri
Hemşirelere özel
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HABERTURK.COM

Doğu Demirkol, 12 - 18 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel gösteride stand up yaptı. Demirkol'un pandemi kuralları çerçevesinde sahne çıktığı gösterisinde 300 hemşire kahkahalara boğuldu. Babasının doktor olması nedeniyle çocukluğunun hastanelerde geçtiğini söyleyen Doğu Demirkol, hemşirelerle olan çocukluk anılarını anlattı.

Hemşirelik Haftası'nda için özel bir gösteri hazırlayan Doğu Demirkol, "Şu yaşadığımız felaketle aylardır canını dişine takıp en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızı neşelendirebildiysem ne mutlu bana, çünkü onlara daha çok işimiz düşecek gibi" diyerek esprili bir yaklaşımla geceyi yorumladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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