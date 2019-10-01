Doğu Demirkol sezonu başlıyor

Doğu Demirkol, yeni sezonun stand - up gösterisine İzmir'de başlayacak. 2019'un ilk 7 ayında Türkiye turnesi ile bir çok şehirde, Avrupa ve ABD'de sahneye çıkarak erişilmesi güç bir başarıya imza atan Demirkol, yeni sezon gösterilerinin başlayacağı 9 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarının karşısına çıkacak.

Doğu Demirkol, bir yandan yeni sezon stand - up gösterileri için hazırlanırken diğer yandan İbrahim Büyükak ve Onur Buldu ile başrollerini paylaştığı 'Bayi Toplantısı' adlı sinema filminin çekimlerini sürdürüyor.

Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş sezonun ilk stand - up gösterisine İzmir'den sonra Rotterdam ve İstanbul'da devam edecek.

Yeni Sezonun İlk Gösterileri Şunlar;

9 Ekim - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

12 Ekim - Rotterdam Theater Zuidplein

21 Ekim - Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)

31 Ekim - Cadde Bostan Kültür Merkezi Büyük Salon (CMK )