'Doğu' dizisinin 2'nci sezon çalışmalarına başlayan Doğu Demirkol, diğer yandan stand up için turneye çıkıyor. Demirkol, yeni hikâyeler eklediği stand up gösterisine BKM Tiyatro'da başladı.
Oyuncu Safa Sarı ve komedyen Cem İşçiler'i de sahneye alan Doğu Demirkol seyircisini kahkahalara boğdu. Sezonun ilk gösterisine kapalı gişe başlayan ünlü komedyen kasım ayında Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Adana ve Mersin'de sevenleriyle buluşacak.
GÖSTERİ TAKVİMİ
14.11.2021 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - ERZURUM
19.11.2021 MAXİMUM UNİQ HALL - İSTANBUL
20.11.2021 SAMSUN B.B. SANAT MERKEZİ - SAMSUN
24.11.2021 KOCAELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ - KOCAELİ
27.11.2021 01 BURDA PGM - ADANA
29.11.2021 YENİŞEHİR - MERSİN
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