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Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta. Bireysel yolcular için 2 vagon satış yapılacak olup bireysel yolcular için bilet satışları 1 kasımda başlayacak.

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DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI NE KADAR? Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.