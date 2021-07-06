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Doğu Ekspresi güzergahı: Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır durdurulan Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor. Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergâhı merak ediliyor. Peki Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? İşte Doğu Ekspresi güzergahı...

Doğu Ekspresi güzergahı: Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor?

Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu ekspresinin geçiş güzergâhında bulunan Erzincan'da özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği seferler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı'nca alınan karar gereğince 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'dan hareket ederek Kars'a gelecek.

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergâhı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor. Doğu Ekspresinin uzun bir aradan sonra 13 Temmuz 2021 tarihinde Erzincan'da olacağı belirtildi.

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