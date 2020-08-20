GRAFİKLİ- Doğu Guta kimyasal silah katliamının 7'nci yılı

AA

Esed rejiminin 21 Ağustos 2013 tarihinde başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400’in üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 7 yıl geçti.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilendi.

Katliamın ardından, Doğu Guta 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline geldi.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kaldı. Beş yıllık muhasaradan çıkan siviller, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlara sığındı.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR),Doğu Guta katliamının yıl dönümüne ilişkin hazırladığı raporu AA muhabiriyle paylaştı.

Raporda, Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Rejimin Doğu Guta katliamından sonra da kimyasal silah saldırılarına devam ettiğinin altını çizen raporda, rejim güçlerinin söz konusu saldırıdan sonra 184 kez daha bu yolla sivilleri hedef aldığı hatırlatıldı.

İlk kimyasal silah saldırısını Aralık 2012 yılında Humus'un Beyyada semtinde gerçekleştiren rejim, en son saldırısını ise 19 Mayıs 2019'da Lazkiye'ye bağlı Kebine köyüne düzenledi.

- En çok Şam ve kırsalı kimyasal saldırıların hedefi oldu

Esed rejiminin iç savaş boyunca kimyasal silah kullanımının illere göre dağılımına değinilen raporda, başkent Şam ve kırsalının en çok saldırıya maruz kalan bölge olduğu ifade edildi.

Buna göre, Şam ve kırsalındaki bölgeler 102, İdlib 45, Hama 30, Halep 26, Humus 7, Dera 3, Deyrizor 3, Lazkiye ili ise 1 kez kimyasal silahlarla hedef alındı.

SNHR, bu saldırılarda ölenlerden 1500'den fazlasının kimlik bilgilerini kaydettiklerini açıkladı.

- Rusya ve Çin'in vetoları

BMGK toplantılarında rejim lehine toplam 16 kez veto kullanan Rusya ve Çin, kimyasal silah saldırılarını konu alan oturumlarda ise 6 kere yine rejimi koruyacak biçimde bu hakka başvurdu.

SNHR raporunda Rusya ve Çin'in vetoları sonucunda, Esed rejiminin yargılamasının önünün kesildiği belirtildi.