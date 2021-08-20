Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı öngörülen yağışlardan kaynaklanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.