At tutkusunu anlatan Demirci, 30 yıllık çalışma hayatının ardından yerleştiği köyünde huzur bulduğunu söyledi. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, bunun yanında at beslediğini belirten Demirci, "Babamızdan beri aile olarak atlara meraklıyız. 30 yıldır sürekli olarak merakımdan dolayı at besliyorum. Atları seviyorum. Özellikle güz mevsiminde yapraklar dökünce atımla doğada gezmekten büyük keyif alıyorum" ifadesini kullandı.